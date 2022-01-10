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10.01.2022 12:15
Рубрика: ПДД

В России ввели уголовную ответственность за превышение скорости

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В России с сегодняшнего дня вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность для злостных нарушителей ПДД. Речь идет о новой статье 264.2, введенной Федеральным законом № 458-ФЗ 30 декабря прошлого года.

Фото: Антон Вергун/ ТАСС
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Она предусматривает наказание начиная со штрафа от 200 до 300 тысяч рублей и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет. Для тех, кто уже был судим по данной статье, наказание жестче: вплоть до лишения свободы сроком на три года. Все сопровождается запретом заниматься определенной деятельностью сроком до шести лет. По сути - речь идет о лишении прав: такой продолжительный срок появился в российском законодательстве впервые.

За что водители могут привлекаться к уголовной ответственности по этой статье? Она касается тех граждан, которые уже превышали скорость более чем 60 или 80 км/час или выезжали на встречку, их остановил инспектор и назначил наказание в виде штрафа. Если в течение года водитель повторно попадется на этом же нарушении, то суд лишит их права управления.

Если будучи лишенным прав этот же водитель вновь сядет за руль и опять попадется все на том же нарушении, то тогда будет возбуждено уголовное дело по статье 264.2 УК РФ. Как показывает статистика из пояснительной записки к законопроекту, злостных нарушителей в России немало.

#ПДД