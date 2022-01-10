В ВОЗ предрекли три трудных месяца из-за "омикрона"

Спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с коронавирусом Дэвид Набарро назвал предстоящие три месяца сложными из-за вспышки "омикрона". Вместе с тем эксперт не исключил, что конец пандемии уже близок. Об этом он заявил в эфире Sky News.

Набарро затруднился назвать конкретные сроки завершения распространения COVID-19. Он лишь уточнил, что человечеству придется столкнуться еще с некоторым количеством препятствий на этом пути. В частности, представитель ВОЗ не исключил появление других штаммов - помимо "омикрона", так как вирус продолжает развиваться.

Он также выразил беспокойство на счет того, что ни в одной стране мира нет возможности для введения серьезных ограничений, особенно это касается бедных стран.

Ранее в ВОЗ скептически восприняли новость о появлении нового гибридного штамма "дельтакрон". Глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове назвала его результатом загрязнения образца во время секвенирования. Так в ВОЗ прокомментировали информацию о том, что на Кипре был выявлен вариант коронавируса, который сочетает в себе мутации других штаммов - "дельты" и "омикрона". Сообщалось, что гибрид подтвержден в 25 образцах, взятых у пациентов на острове.