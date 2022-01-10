В ВОЗ усомнились в появлении "дельтакрон"-штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения исключает вероятность появления нового гибридного штамма "дельтакрон". Об этом сообщила в своем Twitter глава технической группы ВОЗ Мария ван Керкхове.

По ее словам, пока нет оснований говорить о комбинации двух вариантов вируса.

"Дельтакрон", вероятно, является результатом загрязнения образца во время секвенирования", - пояснила представитель ВОЗ.

Ранее такое же мнение высказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его мнению, опубликованные последовательности "дельтакрона" похожи на "лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими".

Ранее заведующий Лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис заявил, что на Кипре был выявлен вариант коронавируса, который сочетает в себе мутации других штаммов - "дельты" и "омикрона". По его словам, гибрид был подтвержден в 25 образцах, взятых у пациентов на острове.