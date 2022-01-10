В Роспотребнадзоре оценили сообщения о "дельтакрон"-штамме COVID

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Обнаруженный на Кипре вариант "дельтакрон" преждевременно называть новым штаммом коронавируса. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на Кипре был выявлен вариант коронавируса, который сочетает в себе мутации других штаммов - "дельты" и "омикрона". Заведующий Лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис заявил, что гибрид, получивший рабочее название "дельтакрон", был подтвержден в 25 образцах, взятых у пациентов на острове.

По словам Хафизова, 7 января в международной базе данных GISAID появились 25 последовательностей нового варианта коронавируса.

"При более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими", - отметил Хафизов, которого цитирует РИА Новости.

Ученый отметил, что "смесь" вариантов могла получиться из-за несоблюдения ряда правил работы в лаборатории. Ошибка при анализе могла появиться, если исследование проводил недостаточно опытный специалист.

"Пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять - новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация ", - подчеркнул Хафизов.

Он добавил, что другие лаборатории пока не фиксировали подобных вариантов коронавируса.

Ранее главный научный сотрудник Медико‑Генетического Научного Центра РАМН (Москва), научный директор биомедицинского холдинга "Атлас", профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что обнаруженные на Кипре вариант заслуживает тщательного наблюдения и изучения. По ее словам, пока не ясно, к чему приведет "сочетание" характеристик двух предыдущих штаммов в одном новом варианте. При этом биолог предположила, что появление штамма может связано с "больничной эволюцией".