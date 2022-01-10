Видео: машину снесло течением при переправе через речку

"Семь раз отмерь - один отрежь", "Не говори "гоп!", пока не перепрыгнешь", "Не зная броду не суйся в воду". Эти, а также многие другие пословицы и поговорки помогли бы герою нашего видео принять верное решение и отказаться от рискованной затеи.

Но дело было в Перу, на севере Южной Америки, поэтому автомобилиста подвели и латиноамериканская горячность, и незнание русского фольклора. Он нажал на педаль газа и понеслась...

Машина бодро проехала метров шесть-семь сквозь бурный поток, а потом сдалась на волю стихии. Речка понесла автомобиль на огромный валун и ударила об него, да так, что вылетело и лобовое стекло, и несколько дверных.

Это и спасло безрассудного перуанца. Через образовавшуюся дыру он быстро выбрался из застрявшей в камнях машины и с берега мог печально наблюдать, как салон наполняется водой. Хорошо, что он успел проскочить большую часть разлившегося ручья и почти достиг противоположного берега. Остановись он на метр раньше - машину унесло бы вниз по течению аж до самого океана.