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10.01.2022 17:00
Рубрика: Легковые авто

Volvo не откажется от выпуска легковушек

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

В Volvo заявили, что не откажутся от выпуска обычных легковушек, хотя на кроссоверы приходится уже 75% продаж автомобилей марки. Напомним, седаны и универсалы Volvo традиционно имеют индексы, начинающиеся с литер S и V соответственно.

Фото: Пресс-служба Volvo
Volvo работает над новым массовым кроссовером

Главный исполнительный директор Volvo Cars Хокан Самуэльссон в интервью британскому журналу Autocar заявил, что линейки моделей S и V будут заменены принципиально новыми авто с "более удобными размерами кузовов, но менее квадратными".

Топ-менеджер уточнил, что в связи с переходом на чисто электрические силовые установки, главным вопросом становится энергетическая эффективность машин, а значит на первый план выходит обтекаемость кузовов - именно поэтому Volvo придется отказаться от добротных форм своих седанов и универсалов в пользу "зализанных" решений а-ля спорткупе.

Volvo в настоящее время занимается масштабной модернизацией своего производства. Если сейчас компания может делать не более 15 тысяч электромобилей в год, то уже к осени 2022-го она будет обладать мощностями по выпуску 150 тысяч электромобилей в год. Фирма рассчитывает, что не менее 50% от общего объема ее реализации к 2025-му придется на батарейные автомобили без ДВС.

#Volvo