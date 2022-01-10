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10.01.2022 18:59
Рубрика: Общество

Врач перечислила симптомы, указывающие на проблемы с щитовидкой

Текст: Нина Егоршева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава отделения эндокринологии университетской больницы Сальгренска и преподаватель Гетеборгского университета врач Хелена Филипссон Нюстрем перечислила симптомы, которые могут косвенно указывать на проблемы с щитовидной железой. К таким признакам она относит постоянное чувство усталости, раздражительность и невозможность согреться даже в теплом помещении.

Фото: iStock
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Нюстрем рассказала, что признаки снижения функции гормонов щитовидной железы, то есть гипотиреоза, указывают на то, что организм работает медленнее. "Вы мерзнете, набираете несколько кило, отекаете и распухаете, у вас запор и замедленное сердцебиение. Отмечаются и умственные симптомы: становится труднее думать. Может возникнуть сниженное настроение. Почти все замедляется", - пояснила она в интервью Expressen.

Напротив, при гипертиреозе, то есть гиперфункции гормонов щитовидной железы, симптомы прямо противоположные. По словам медика, при этом состоянии у человека сильно бьется сердце, теряется вес, все время хочется есть, постоянно жарко, преобладает нервозность и тревожитесь, кроме того, человек легко впадаете в ярость, объясняет Хелена Филипссон Нюстрем. При этом она уточнила, что для гипер- и для гипофункции щитовидной железы характерен такой общий симптом, как усталость.

Нарушения в работе щитовидной железы могут проявиться в любом возрасте. Дети болеют редко, однако уже в подростковом возрасте такие заболевания встречаются. Причем от нарушений функции щитовидной железы женщины страдают в четыре раза чаще мужчин, цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее ученые из Института Солка (США) сообщили, что обнаружили новый гормон, регулирующий сахар в крови наравне с инсулином. Новый гормон получил название FGF1, его механизм действия основан на подавлении распада жиров в крови. Это открытие имеет принципиальное значение для пациентов с сахарным диабетом.

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