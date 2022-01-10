Врач рассказала об опасных свойствах популярной специи, приводящих к психозу

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, к каким последствиям может привести переедание такой популярной специи как мускатный орех. По ее словам, в этом случае последствия очень похожи на психиатрическую симптоматику. У человека возникают острые психозы, могут быть галлюцинации и бред.

В некоторых случаях чрезмерное употребление мускатного ореха может даже вызвать нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, судороги, повышенное потоотделение, сообщила эксперт Москве 24.

Именно поэтому Соломатина советует проявлять осторожность с дозировкой мускатного ореха. Тем более, что в небольшом количестве он даже полезен, поскольку содержит вещества, которые ускоряют передачу нервного импульса. К тому же, по ее словам, это мощный антиоксидант, который оказывает противовоспалительное действие и понижает уровень холестерина.

При этом подчеркивается, что людям с повышенной нервной возбудимостью, бессонницей и неврологическими заболеваниями, а также тем, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом и мочевыводящими путями в стадии обострения, от употребления мускатного ореха все же лучше воздержаться.

Ранее диетолог рассказала о рисках отказа от мясной пищи. Отмечается, что наиболее часто у людей, придерживающихся вегетарианского направления в диете, встречается недостаточность железа и витамина В12. Это проявляется слабостью, одышкой, выпадением волос.