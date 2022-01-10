Выезд на встречную полосу стал уголовно наказуемым

Выезд на встречную полосу, а также превышение скорости более чем на 60 или 80 км/ч стали уголовно наказуемым деянием. Правда, если водитель попался за эти нарушения будучи лишенным прав.

Сегодня вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые депутаты в спешном порядке приняли буквально перед Новым годом.

Напомним, согласно этим поправкам Уголовный кодекс дополняется новой статьей 264.2, которая и предусматривает ответственность для таких нарушителей. Это уголовный штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. И все это - с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Часть вторая новой статьи предусматривает наказание для того, кто, уже имея судимость по этой статье, снова превысил скорость более чем на 60 км/ч или проехал по встречке и был пойман инспектором. Наказание гораздо строже: штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы до двух лет, либо ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

И все это также сопровождается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

То есть впервые в нашем законодательстве предусматривается лишение прав на 6 лет.

Кому же грозит такое наказание? Тем водителям, которые уже один раз выехали на встречную полосу или превысили скорость более чем на 60 или 80 км/ч, попались в руки инспектору и отделались штрафом. Затем второй раз в течение года после совершения одного из этих нарушений снова его совершили и попались в руки инспектору ГИБДД, после чего суд лишил их права управления.

И, уже будучи лишенными права управления, они снова сели за руль, выехали на встречную полосу или превысили скорость более чем на 60 или 80 км/ч и снова попались в руки сотруднику дорожно-патрульной службы. Вот уже тогда против них будет возбуждено уголовное дело по новой 264.2 статье УК.