Новости

Создателей фильма "Елки 8" обвинили в плагиате 13:38
СМИ: В Москве госпитализирована телеведущая Кира Прошутинская 12:58
Сериал "Анатомия страсти" продлили на 19-й сезон 12:46
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы первой недели года 12:45
Певица и телеведущая Ирина Смольская умерла на 52-м году жизни 12:01

Актриса Елена Проклова находится в тяжелом состоянии

Новости
    11.01.2022, 12:31
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Госпитализированная в понедельник в одну из московских больниц 68-летняя советская, российская актриса Елена Проклова находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Об этом РИА Новости сообщил актер и продюсер Леонид Дзюник. Уточнив, что после инсульта Проклова попала в реанимацию, но сейчас уже переведена в обычную палату.

Елена Проклова родилась в Москве 1953 году. Первые роли сыграла в детстве - в киноповести Митты "Звонят, откройте дверь" и экранизации Казанским "Снежной королевы" Андерсена.

Среди других картин - "Ключ без права передачи", "Мимино", "Собака на сене", "Будьте моим мужем".

Новости

Вышел трейлер комедии про пластическую хирургию "Доктор Свисток" 11:57
Зендея предупредила, кому не стоит смотреть новый сезон "Эйфории" 11:50
Иван Янковский рассказал о стрессе от секс-сцены с Кристиной Асмус 10:59
Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку из дома престарелых 10:49
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Лежащая в реанимации Елена Проклова вышла на связь 00:31
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста 10.01.2022
Народный артист Леонид Куравлев попал в реанимацию с коронавирусом 10.01.2022
⧣ происшествия
Фото: kino-teatr.ru
"Лариса Ивановна" из "Мимино" Елена Проклова попала в реанимацию 10.01.2022
"Я в бинтах": Марина Хлебникова из больницы рассказала о своем состоянии 10.01.2022
Видео: Александр Буйнов попал в больницу из-за падения с лестницы 10.01.2022
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер Владимир Зайчук 10.01.2022
Умерла актриса из "Близнецов" Елена Кулешова 09.01.2022
Умер режиссер "Горской новеллы" Илес Татаев 08.01.2022