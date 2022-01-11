Актриса Елена Проклова находится в тяжелом состоянии

Госпитализированная в понедельник в одну из московских больниц 68-летняя советская, российская актриса Елена Проклова находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Об этом РИА Новости сообщил актер и продюсер Леонид Дзюник. Уточнив, что после инсульта Проклова попала в реанимацию, но сейчас уже переведена в обычную палату.

Елена Проклова родилась в Москве 1953 году. Первые роли сыграла в детстве - в киноповести Митты "Звонят, откройте дверь" и экранизации Казанским "Снежной королевы" Андерсена.

Среди других картин - "Ключ без права передачи", "Мимино", "Собака на сене", "Будьте моим мужем".