Анна Попова: "Омикрон" заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса

Штамм "омикрон" заразнее, чем все предыдущие варианты коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом, по словам Поповой, человек с "омикроном" может распространять вирус уже на вторые сутки после заражения. Тогда как симптомы болезни проявятся на третий-пятый день.

Она также рассказала о том, что в России выявлены 305 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Речь идет от 13 субъектах РФ. Чаще всего "омикрон" в Россию завозят из ОАЭ, Великобритании и Турции.

Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается. Это вызвано новым штаммом "омикрон". "После новогодних праздников многие возвращаются домой из поездок, в том числе из-за рубежа. Необходимо это учитывать", - добавил премьер.