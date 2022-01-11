BMW запатентовала технологию, которая позволяет управлять авто одной рукой

Немецкая компания BMW запатентовала уменьшенный до допустимого техническим регламентом предела руль - он предназначен для использования на машинах с развитой системой автопилота.

Предложенное баварским автопроизводителем устройство представляет собой привычную рулевую ступицу на валу, но вместо тороидального обода он имеет две раскладывающиеся рукоятки-джойстика, противопоставленные в развернутом виде и примкнутые к ступице в неактивном, когда автомобиль едет в автономном режиме, то есть без участия человека.

Другая особенность устройства - полный диапазон вращения руля ограничен 180 градусами, рукоятки вне зависимости от угла поворота руля всегда остаются в вертикальном положении, требующем от водителя наименьших усилий. Штурвал предназначен в том числе для управления одной рукой.

Дизайн устройства уже запатентован в юрисдикциях Евросоюза и Китая.

Фото: www.uspto.gov

Фото: www.uspto.gov

Фото: www.uspto.gov