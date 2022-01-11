Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.01.2022 16:04
Рубрика: Легковые авто

BMW запатентовала технологию, которая позволяет управлять авто одной рукой

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.uspto.gov Фото: www.uspto.gov
Фото: www.uspto.gov

Немецкая компания BMW запатентовала уменьшенный до допустимого техническим регламентом предела руль - он предназначен для использования на машинах с развитой системой автопилота.

Фото: скриншот с www.youtube.com
"Сошли с ума". Дизайнер раскритиковал внешний вид нового BMW

Предложенное баварским автопроизводителем устройство представляет собой привычную рулевую ступицу на валу, но вместо тороидального обода он имеет две раскладывающиеся рукоятки-джойстика, противопоставленные в развернутом виде и примкнутые к ступице в неактивном, когда автомобиль едет в автономном режиме, то есть без участия человека.

Другая особенность устройства - полный диапазон вращения руля ограничен 180 градусами, рукоятки вне зависимости от угла поворота руля всегда остаются в вертикальном положении, требующем от водителя наименьших усилий. Штурвал предназначен в том числе для управления одной рукой.

Дизайн устройства уже запатентован в юрисдикциях Евросоюза и Китая.

Фото: www.uspto.gov
Фото: www.uspto.gov
Фото: www.uspto.gov
Фото: www.uspto.gov
#BMW