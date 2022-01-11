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11.01.2022 12:16
Рубрика: Общество

Замдиректора центра Гамалеи: Ревакцинация против ковида каждые 3 месяца нецелесообразна

Текст: Ирина Невинная
Наиболее эффективной защитой против коронавируса является ревакцинация с интервалом в полгода. Это соответствует действующим рекомендациям Минздрава России, считает замдиректора Центра имени Гамалеи, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

Ревакцинация от COVID-19 каждые три месяца, которая рекомендуется сейчас в некоторых странах, не является самым оптимальным вариантом даже на фоне распространения штамма "омикрон", считает Логунов.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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В интервью на YouTube-канале "Соловьев Live" ученый прокомментировал два возможных сценария развития событий. "Первая часть, что все [будет] хорошо, вирус сейчас пройдет и все будет здорово. Вторая часть, что нужно ревакцинироваться каждые три месяца и поддерживать антитела и иммунную систему в состоянии такой бесконечной "истерики". Думаю, что и то, и другое - это крайности. Вакцинация каждые три месяца или бустерные прививки через три месяца, мне кажется, это не самый оптимальный вариант", - подчеркнул Логунов.

При этом Логунов согласен с прогнозом других российских эпидемиологов и инфекционистов: Россию накроет очередная волна коронавируса, вызванная распространением штамма "омикрон". "Уровень заболеваемости COVID-19 будет очень высоким", - подчеркнул Денис Логунов.

"Омикрон" уже вытесняет "дельту" в мире, это ждет и Россию, поддержал коллегу еще один эксперт, руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

Ранее аналогичную точку зрения высказывала известный биолог, главный научный сотрудник Медико‑Генетического Научного Центра РАМН (Москва), профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, замдиректора МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова и другие специалисты.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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