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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 458-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

Каким водителям будет грозить новая статья Уголовного кодекса

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954) дополнить статьей 2642 следующего содержания:

"Статья 2642. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами

1. Нарушение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4 или 5 статьи 12.9 либо частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами за любое из деяний, предусмотренных частью 7 статьи 12.9 и частью 5 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Нарушение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4 или 5 статьи 12.9 либо частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.".

Статья 2

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2005, N 1, ст. 13; N 23, ст. 2200; 2007, N 24, ст. 2833; 2009, N 1, ст. 29; N 52, ст. 6422; 2010, N 19, ст. 2284; N 30, ст. 3986; N 31, ст. 4164; 2011, N 1, ст. 45; N 15, ст. 2039; N 30, ст. 4601; N 45, ст. 6322, 6334; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 24, ст. 3071; N 31, ст. 4330, 4331; N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 9, ст. 875; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4031, 4050, 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685, 6696; 2014, N 6, ст. 556; N 19, ст. 2303, 2310, 2335; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4278; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 81, 83; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1417; N 29, ст. 4354, 4391; 2016, N 1, ст. 61; N 18, ст. 2515; N 27, ст. 4256, 4257, 4258; N 28, ст. 4559; N 48, ст. 6732; 2017, N 24, ст. 3484; N 31, ст. 4752, 4799; N 52, ст. 7935; 2018, N 1, ст. 51; N 18, ст. 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4818; N 47, ст. 7134; N 53, ст. 8435; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4111; N 52, ст. 7818; 2020, N 8, ст. 919; N 14, ст. 2030; N 15, ст. 2235; N 42, ст. 6515; N 50, ст. 8070; 2021, N 24, ст. 4233; N 27, ст. 5069, 5109) следующие изменения:

1) в части первой статьи 31 слова "2641, 266 частью первой," заменить словами "2641, 2642, 266 частью первой,";

2) в пункте 1 части третьей статьи 150 слова "2641, 266 частью первой," заменить словами "2641, 2642, 266 частью первой,".

Президент Российской Федерации В. Путин