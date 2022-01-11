Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 458-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954) дополнить статьей 2642 следующего содержания:

"Статья 2642. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами

1. Нарушение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4 или 5 статьи 12.9 либо частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами за любое из деяний, предусмотренных частью 7 статьи 12.9 и частью 5 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Нарушение правил дорожного движения, предусмотренное частью 4 или 5 статьи 12.9 либо частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного настоящей статьей, -

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.".

Статья 2

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2005, N 1, ст. 13; N 23, ст. 2200; 2007, N 24, ст. 2833; 2009, N 1, ст. 29; N 52, ст. 6422; 2010, N 19, ст. 2284; N 30, ст. 3986; N 31, ст. 4164; 2011, N 1, ст. 45; N 15, ст. 2039; N 30, ст. 4601; N 45, ст. 6322, 6334; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1166; N 24, ст. 3071; N 31, ст. 4330, 4331; N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 9, ст. 875; N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4031, 4050, 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685, 6696; 2014, N 6, ст. 556; N 19, ст. 2303, 2310, 2335; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4278; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 81, 83; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1417; N 29, ст. 4354, 4391; 2016, N 1, ст. 61; N 18, ст. 2515; N 27, ст. 4256, 4257, 4258; N 28, ст. 4559; N 48, ст. 6732; 2017, N 24, ст. 3484; N 31, ст. 4752, 4799; N 52, ст. 7935; 2018, N 1, ст. 51; N 18, ст. 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4818; N 47, ст. 7134; N 53, ст. 8435; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4111; N 52, ст. 7818; 2020, N 8, ст. 919; N 14, ст. 2030; N 15, ст. 2235; N 42, ст. 6515; N 50, ст. 8070; 2021, N 24, ст. 4233; N 27, ст. 5069, 5109) следующие изменения:

1) в части первой статьи 31 слова "2641, 266 частью первой," заменить словами "2641, 2642, 266 частью первой,";

2) в пункте 1 части третьей статьи 150 слова "2641, 266 частью первой," заменить словами "2641, 2642, 266 частью первой,".

Президент Российской Федерации В. Путин