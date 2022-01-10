Каким водителям будет грозить новая статья Уголовного кодекса

Водителя, попавшегося в третий раз за превышение скорости более чем на 60 или 80 км/ч, а также выезд на встречную полосу в руки инспектору, привлекут к уголовной ответственности, если ранее за это же нарушение он был лишен прав. Вступила в силу поправка, которая ввела в УК новую статью 264.2. Документ об этом сегодня публикует "Российская газета".

Новая статья предусматривает за такое нарушение уголовный штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. И все это - с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Часть вторая новой статьи предусматривает наказание для того, кто, уже имея судимость по этой статье, снова превысил скорость более чем на 60 км/ч или проехал по встречке и был пойман инспектором. Наказание гораздо строже: штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы до двух лет, либо ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. И все это также сопровождается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. То есть впервые в нашем законодательстве предусматривается лишение прав на 6 лет.

Против кого направлена эта статья? Как не раз говорилось при ее принятии Госдумой - против блогеров-лихачей, которые ничего не боятся, закон которым не писан, поскольку денег у них много. Оплатил штраф и поехал дальше.

Но будет ли эта статья работать и кого по ней будут наказывать? А вот тут как раз та самая собака и зарыта. Давайте разберемся.

Превышать скорость более чем на 60 км/ч можно сколько угодно раз без особого риска даже лишиться прав. Главное - штрафы вовремя оплачивать

Как считает адвокат Сергей Радько, водителей, лишенных прав именно за превышение скорости, днем с огнем поискать. Ведь превышение скорости инспекторами ДПС на дороге практически не фиксируется. Для этого есть камеры фотовидеофиксации. А за нарушения, выявленные камерами, лишение прав не назначается. Только штраф 5 тысяч рублей.

Поэтому превышать скорость более чем на 60 и даже более чем на 80 км/ч можно сколько угодно раз без особого риска не только сесть за решетку, но и даже лишиться прав. Главное - штрафы вовремя оплачивать.

Впрочем, движение по встречной полосе пока чаще выявляется все-таки инспекторами. Но трудно представить, чтобы вменяемый водитель, который только что отделался за такое нарушение штрафом, снова выехал на встречку, лишился прав и, уже будучи лишенным их, снова сел за руль и поехал по встречке. Причем эти нарушения нужно совершить в течение года. Ведь максимальный срок лишения прав за выезд на встречку - полгода.

Сергей Радько также уточняет, что по новой статье УК не все лишенные прав водители могут быть осуждены. Если, например, водитель был лишен прав за движение по односторонней дороге во встречном направлении и выехал, не имея прав, на встречку, то уголовная ответственность ему уже не грозит. Если он был лишен прав за повторный проезд на красный свет, без прав сел за руль и превысил скорость более чем на 80 км/ч, ему также уголовная статья не грозит.

Кстати, среди тех самых блогеров-лихачей, попавших в резонансные ДТП в последнее время, не было ни одного лишенца. Либо срок лишения давно истек и права были возвращены.

В общем, похоже, статья работать не будет. Либо будет работать только в таких эксклюзивных случаях, которые в ней и описаны.

Если у водителя нет прав, то ему не грозит ни их лишение, ни уголовная ответственность. Только штраф от 5 до 15 тысяч рублей

Кроме того, юрист Сергей Смирнов обратил внимание еще на одну деталь. Новая статья не затрагивает водителей, не имеющих права управления. То есть сколько бы они не превышали скорость, не выезжали на встречную полосу, им ничего не грозит, кроме штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Лишить прав их нельзя, ведь таких прав у них нет. А раз прав они не лишены, то и привлечь их к уголовной ответственности невозможно. Получается, что богатым блогерам становится выгодно не иметь права управления, чтобы лихачить на дорогах.

Еще один момент. В Кодекс об административных правонарушениях при принятии поправок в Уголовный кодекс не внесли изменения, которые предусматривали бы применение наказания за выезд на встречку и превышение скорости более чем на 60 или 80 км/ч, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Получилось, что судья может и за третье нарушение лишить прав и не применять уголовную статью. Тем более что есть примеры гуманного правосудия, когда суд за повторное управление в нетрезвом виде освобождал водителя от уголовной ответственности за деятельное раскаяние.

А значит, своей задачи новая уголовная статья не выполнит, на дорогах ничего не изменится, и вновь речь пойдет о необходимости еще более усилить ответственность водителей, считает Сергей Радько.

Абсолютно непонятно, по какой причине, но законодатели до сих пор игнорируют такой юридический казус. Если человек совершает несколько сотен нарушений в год, но вовремя оплачивает штрафы, он никому не интересен. Претензии к нему начинают предъявляться только с того момента, когда он перестает их оплачивать. А чем отличается лихач, который платит, от того, который игнорирует штрафы? На дороге они одинаково опасны. Уже не раз предлагалось ввести ответственность за систематическое нарушение правил. Но эти поправки воспринимаются в штыки. И даже та поправка, которая заложена в проекте нового КоАП, эффекта не даст. Ведь она тоже исключает нарушения, выявленные камерами. А значит, гонять на предельных скоростях по нашим дорогам можно, если регулярно оплачивать штрафы. Для таких нарушителей просто проезд будет, по сути, платным. Штраф становится чем-то вроде индульгенции.