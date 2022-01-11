Geely назвала цены на самый доступный кроссовер Atlas Pro

Кроссовер Geely Atlas Pro станет доступнее в России. У него появятся комплектации без полного привода и системы мягкого гибрида. Такие машины будут стоить 1 834 990 и 1 964 990 рублей в зависимости от комплектации.

Напомним, Geely Atlas Pro вышел на российский рынок во второй половине 2021 года. Он стал первым в стране автомобилем из массового сегмента с мягким гибридом - системой, которая добавляла крутящего момента 177-сильному мотору и позволяла немного сэкономить на топливе.

Сейчас такие версии стоят от 2,1 до 2,26 млн рублей. Преимуществом двух новых версий станет, наоборот, упрощение - трехцилиндровый турбомотор на 177 л.с. у них остался, но роботизированную преселективную трансмиссию сменил классический гидромеханический "автомат". В компании утверждают, что и без гибридной технологии расход у таких кроссоверов не превысит 7,4 литра на 100 км в смешанном цикле.

В комплектации Comfort машины получат 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные ДХО, фонари и поворотники, функцию Follow Me Home, электронный стояночный тормоз с функцией Autohold, помощники при старте и спуске на склоне, ассистент экстренного торможения, задние датчики парковки и камеру заднего вида.

У таких автомобилей будут мультимедийка с монитором 12,3 дюйма, цифровая приборка, четыре USB-гнезда и аудиосистема с шестью динамиками. Рулевое колесо настраивается по вылету и высоте, центральный подлокотник оснащен охлаждаемым отделением.

В "зимний" пакет войдут двухзонный климат-контроль, подогревы боковых зеркал, заднего стекла, руля, всех сидений, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя щеток. В списке опций есть также круиз-контроль, датчики давления в шинах и система определения усталости водителя.

В версии Luxury диски уже 18-дюймовые, светодиодной становится вся оптика, появляется подсветка зоны выхода при открывании передних дверей и два дополнительных динамика акустической системы. В салоне улучшена отделка, водительское сиденье получило электрические регулировки, а в заднем центральном подлокотнике спрятали подстаканники. Перечень опций добавился за счет передних датчиков парковки, системы кругового обзора 360, функции автозатемнения боковых зеркал, бесключевого доступа и датчика дождя.

Первые автомобили появятся у официальных дилеров марки Geely в России до конца января, но прием заказов уже начался.