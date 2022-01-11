Глава Минздрава опроверг легкое течение ковида при заражении "омикроном"

"Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает не столь тяжелое течение, как "дельта", хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки, мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве.
Глава Минздрава подчеркнул, что непривитые пациенты составляют большинство среди госпитализированных, особенно в старшей возрастной группе.
"Мы сегодня рекомендуем настоятельно пройти ревакцинацию пациентам, переболевшим и в том числе ранее вакцинированным", - отметил Михаил Мурашко.
В частности, он отметил, что ревакцинация "Спутником Лайт" дает хорошую вирус нейтрализацию и позволяет защитить от "омикрона".
Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России наблюдается широкое распространение штамма "омикрон". Случаи заражения им зафиксированы в 13 регионах. В связи с этим Роспотребнадзор просчитал разные варианты развития ситуации, вплоть до неблагоприятного.