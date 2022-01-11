Глава Минздрава опроверг легкое течение ковида при заражении "омикроном"

Утверждение о том, что течение ковида при заражении штаммом "омикрон" легче, чем при заражении "дельтой", неверно, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает не столь тяжелое течение, как "дельта", хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки, мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, заполнены", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве.

Глава Минздрава подчеркнул, что непривитые пациенты составляют большинство среди госпитализированных, особенно в старшей возрастной группе.

"Мы сегодня рекомендуем настоятельно пройти ревакцинацию пациентам, переболевшим и в том числе ранее вакцинированным", - отметил Михаил Мурашко.

В частности, он отметил, что ревакцинация "Спутником Лайт" дает хорошую вирус нейтрализацию и позволяет защитить от "омикрона".

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России наблюдается широкое распространение штамма "омикрон". Случаи заражения им зафиксированы в 13 регионах. В связи с этим Роспотребнадзор просчитал разные варианты развития ситуации, вплоть до неблагоприятного.