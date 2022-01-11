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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 494-ФЗ "О внесении изменений в статью 15 Федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 15 Федерального закона "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

Для регистрации подержанной машины понадобится диагностическая карта

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Статью 15 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881; 2012, N 31, ст. 4319, 4320; 2020, N 14, ст. 2028; 2021, N 24, ст. 4188) дополнить частями 7-9 следующего содержания:

"7. Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также актами, составляющими право Евразийского экономического союза, по вопросу проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.

8. Если в отношении транспортного средства проведена проверка технического состояния в форме технического осмотра и выдана диагностическая карта, содержащая заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, проверка технического состояния данного транспортного средства в форме государственного контроля (надзора) за безопасностью дорожного движения не проводится, за исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия у него технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения.

9. Владельцы транспортных средств, указанных в части 7 настоящей статьи, вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.".

Статья 2

Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5076; 2019, N 31, ст. 4415) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) диагностическая карта, которая содержит заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, оформлена в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и срок действия которой на дату совершения регистрационных действий не истек, - в случае постановки на государственный учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство, или в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин