Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Статью 15 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3881; 2012, N 31, ст. 4319, 4320; 2020, N 14, ст. 2028; 2021, N 24, ст. 4188) дополнить частями 7-9 следующего содержания:

"7. Легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также актами, составляющими право Евразийского экономического союза, по вопросу проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.

8. Если в отношении транспортного средства проведена проверка технического состояния в форме технического осмотра и выдана диагностическая карта, содержащая заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, проверка технического состояния данного транспортного средства в форме государственного контроля (надзора) за безопасностью дорожного движения не проводится, за исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия у него технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения.

9. Владельцы транспортных средств, указанных в части 7 настоящей статьи, вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.".

Статья 2

Часть 1 статьи 15 Федерального закона от 3 августа 2018 года N 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5076; 2019, N 31, ст. 4415) дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7) диагностическая карта, которая содержит заключение о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, оформлена в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и срок действия которой на дату совершения регистрационных действий не истек, - в случае постановки на государственный учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство, или в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин