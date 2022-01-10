Для регистрации подержанной машины понадобится диагностическая карта

Чтобы поставить на учет в ГИБДД подержанный автомобиль старше четырех лет, понадобится пройти техосмотр и получить диагностическую карту. Владельцам легковушек - физическим лицам диагностическая карта может понадобиться еще для выезда на своем автомобиле за рубеж. А проходить процедуру техосмотра ежегодно им больше не требуется. Новые правила регистрации транспорта и прохождения ТО начали действовать с нового года. Документ, которым они установлены, публикует сегодня "Российская газета".

Сотрудники ГИБДД не смогут проверять техническое состояние автомобиля на дороге, если на него оформлена диагностическая карта, за исключением случаев, когда неисправность автомобиля налицо. Однако единственное, чем грозит это автомобилисту, — штраф 500 рублей за управление неисправным автомобилем. Но если неисправны тормоза или рулевое управление либо тягово-сцепное устройство, то автомобиль будет задержан и отправлен на штрафстоянку. Фото: Владимир Аносов

Итак, буквально перед новым годом были утверждены поправки в законы о техосмотре и регистрации транспортных средств. Согласно им, владельцы легковых автомобилей и мототранспорта - физические лица, если техника не используется в коммерческих или служебных целях, не должны в обязательном порядке проходить техосмотр.

Однако такая обязанность сохранилась за всем остальным транспортом - автобусами, грузовиками, а также за транспортом, зарегистрированным на юридических лиц. Наличие действующей диагностической карты проверят сотрудники ГИБДД при постановке автомобиля старше 4 лет на учет при смене владельца. Причем эта карта должна быть электронной. То есть находиться в системе ЕАИСТО. Таким образом обязанность по прохождению ТО перекладывается на нового собственника.

Если автомобилю нет 4 лет, то и диагностическая не нужна. Хотя ее можно получить по собственному желанию. Она может понадобиться, если автовладелец на своем автомобиле захочет съездить за границу. Кроме того, поправки в закон предусматривают, что при наличии диагностической карты инспектор на дороге не может проверять техническое состояние автомобиля, за исключением случаев, когда неполадки буквально бросаются в глаза. Техосмотр потребуется проходить в обязательном порядке, если в конструкцию автомобиля внесены изменения. Например, установлено газобаллонное оборудование или фаркоп.

Напомним, что с 1 марта вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф 2 тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Некоторые эксперты предполагают, что в связи с введением добровольного техосмотра, необходимо еще внести изменения в КоАП, иначе штрафовать будут ни в чем не повинных автовладельцев, которым ТО проходить не надо. Но КоАП ни в каких поправках не нуждается. Статья, которая заработает с 1 марта, будет карать за "управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта". А установленный порядок, по сути, освобождает владельцев легковушек и мототранспорта от обязанности оформлять диагностическую карту.

Штраф за отсутствие ТО, который будет выписываться автоматически с камер, придет по почте только таксистам и водителям коммерческого транспорта

Так что штраф, который будет выписываться автоматически с камер, будет прилетать по почте только таксистам и водителям другого коммерческого транспорта, если они ездят без ТО. Остальные автовладельцы без техосмотра просто не смогут поставить машину на учет.