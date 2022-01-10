Для регистрации подержанной машины понадобится диагностическая карта

Итак, буквально перед новым годом были утверждены поправки в законы о техосмотре и регистрации транспортных средств. Согласно им, владельцы легковых автомобилей и мототранспорта - физические лица, если техника не используется в коммерческих или служебных целях, не должны в обязательном порядке проходить техосмотр.
Однако такая обязанность сохранилась за всем остальным транспортом - автобусами, грузовиками, а также за транспортом, зарегистрированным на юридических лиц. Наличие действующей диагностической карты проверят сотрудники ГИБДД при постановке автомобиля старше 4 лет на учет при смене владельца. Причем эта карта должна быть электронной. То есть находиться в системе ЕАИСТО. Таким образом обязанность по прохождению ТО перекладывается на нового собственника.
Если автомобилю нет 4 лет, то и диагностическая не нужна. Хотя ее можно получить по собственному желанию. Она может понадобиться, если автовладелец на своем автомобиле захочет съездить за границу. Кроме того, поправки в закон предусматривают, что при наличии диагностической карты инспектор на дороге не может проверять техническое состояние автомобиля, за исключением случаев, когда неполадки буквально бросаются в глаза. Техосмотр потребуется проходить в обязательном порядке, если в конструкцию автомобиля внесены изменения. Например, установлено газобаллонное оборудование или фаркоп.
Напомним, что с 1 марта вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф 2 тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Некоторые эксперты предполагают, что в связи с введением добровольного техосмотра, необходимо еще внести изменения в КоАП, иначе штрафовать будут ни в чем не повинных автовладельцев, которым ТО проходить не надо. Но КоАП ни в каких поправках не нуждается. Статья, которая заработает с 1 марта, будет карать за "управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта". А установленный порядок, по сути, освобождает владельцев легковушек и мототранспорта от обязанности оформлять диагностическую карту.
Так что штраф, который будет выписываться автоматически с камер, будет прилетать по почте только таксистам и водителям другого коммерческого транспорта, если они ездят без ТО. Остальные автовладельцы без техосмотра просто не смогут поставить машину на учет.