Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 487-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и статью 21 Федерального закона "О рекламе"

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2005, N 30, ст. 3113; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; 2011, N 30, ст. 4566; 2012, N 53, ст. 7584, 7611; 2013, N 30, ст. 4065; 2015, N 1, ст. 43; 2016, N 27, ст. 4194; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17; N 49, ст. 7520; N 53, ст. 8486; 2019, N 52, ст. 7799; 2020, N 17, ст. 2723; N 24, ст. 3740; N 52, ст. 8582; 2021, N 18, ст. 3069; N 27, ст. 5173) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 32 и 33 следующего содержания:

"32) дегустация винодельческой продукции на специализированных ярмарках винодельческой продукции (специализированный раздел ярмарки пищевой промышленности и сопутствующих товаров) (далее - дегустация винодельческой продукции) - оценка качества винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки), произведенной в государствах - членах Евразийского экономического союза из выращенного на территориях этих государств винограда, осуществляемая лицами, достигшими совершеннолетия, путем ее потребления (распития) при безвозмездной раздаче образцов такой продукции этим лицам;

33) специализированная ярмарка винодельческой продукции (специализированный раздел ярмарки пищевой промышленности и сопутствующих товаров) (далее - специализированная ярмарка винодельческой продукции) - торговое мероприятие, на котором осуществляются розничная продажа винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки), произведенной в государствах - членах Евразийского экономического союза из выращенного на территориях этих государств винограда, и безвозмездная раздача образцов такой продукции для дегустации винодельческой продукции, и на котором 100 процентов торговых мест отведено под розничную продажу винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки), произведенной в государствах - членах Евразийского экономического союза из выращенного на территориях этих государств винограда, и безвозмездную раздачу образцов такой продукции для дегустации винодельческой продукции. Организация специализированной ярмарки винодельческой продукции осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-Ф3 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". Срок проведения специализированной ярмарки винодельческой продукции не может превышать 14 календарных дней.";

2) в статье 16:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Ограничения, установленные настоящей статьей, распространяются на безвозмездную раздачу образцов винодельческой продукции для дегустации винодельческой продукции, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.";

б) в пункте 3:

абзац первый после слов "продажу алкогольной продукции" дополнить словами "и безвозмездную раздачу образцов винодельческой продукции, произведенной в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на территориях этих государств винограда, для дегустации винодельческой продукции";

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) в подпунктах 3 и 9 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется на розничную продажу винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки) и безвозмездную раздачу образцов такой продукции для дегустации винодельческой продукции.";

в) абзац первый пункта 7 после слов "оказания таких услуг," дополнить словами "потребления (распития) винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки) в местах, указанных в подпунктах 3 и 9 пункта 2 настоящей статьи, при проведении дегустации винодельческой продукции,";

г) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования о наличии стационарных торговых объектов, стационарных производственных помещений, отдельных складских помещений, указанные в абзацах первом, втором, четвертом и пятом настоящего пункта, не распространяются на розничную продажу винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки) на специализированных ярмарках винодельческой продукции.";

3) в статье 18:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"розничной продажи винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки) на специализированных ярмарках винодельческой продукции при наличии лицензии на осуществление одного из видов деятельности, указанных в абзацах третьем, шестом, десятом и двенадцатом пункта 2 настоящей статьи.";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Положение абзаца одиннадцатого пункта 1 настоящей статьи применяется в отношении винодельческой продукции, произведенной в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда.

Положение абзаца одиннадцатого пункта 1 настоящей статьи применяется в отношении винодельческой продукции, произведенной в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на территориях этих государств винограда, при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом ЕАЭС.".

Статья 2

Внести в статью 21 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2011, N 30, ст. 4566; 2012, N 30, ст. 4170; 2014, N 30, ст. 4236; 2015, N 1, ст. 43; 2020, N 31, ст. 5055) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 2 слова "и игристого вина (шампанского)" заменить словами ", крепленого вина и игристого вина";

2) в части 21 второе предложение изложить в следующей редакции: "Реклама вина, крепленого вина и игристого вина, произведенных в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда, разрешается на выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского питания) и выставках организаций общественного питания, а также на специализированных ярмарках винодельческой продукции (специализированный раздел ярмарки пищевой промышленности и сопутствующих товаров).";

3) в части 4 первое предложение изложить в следующей редакции: "Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов алкогольной продукции, допускается с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о рекламе, только в стационарных торговых объектах (за исключением рекламных акций, осуществляемых в местах проведения специализированных ярмарок винодельческой продукции (специализированных разделов ярмарок пищевой промышленности и сопутствующих товаров), в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов.";

4) в части 8 слова "и игристого вина (шампанского)" заменить словами ", крепленого вина и игристого вина";

5) в части 9 слова "и игристого вина (шампанского)" заменить словами ", крепленого вина и игристого вина".

Президент Российской Федерации В. Путин