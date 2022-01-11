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11 января 2022 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8651)

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 487-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и статью 21 Федерального закона "О рекламе"

Дата подписания 30 декабря 2021 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Принят Государственной Думой 22 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2005, N 30, ст. 3113; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; 2011, N 30, ст. 4566; 2012, N 53, ст. 7584, 7611; 2013, N 30, ст. 4065; 2015, N 1, ст. 43; 2016, N 27, ст. 4194; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17; N 49, ст. 7520; N 53, ст. 8486; 2019, N 52, ст. 7799; 2020, N 17, ст. 2723; N 24, ст. 3740; N 52, ст. 8582; 2021, N 18, ст. 3069; N 27, ст. 5173) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 32 и 33 следующего содержания:

"32) дегустация винодельческой продукции на специализированных ярмарках винодельческой продукции (специализированный раздел ярмарки пищевой промышленности и сопутствующих товаров) (далее - дегустация винодельческой продукции) - оценка качества винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки), произведенной в государствах - членах Евразийского экономического союза из выращенного на территориях этих государств винограда, осуществляемая лицами, достигшими совершеннолетия, путем ее потребления (распития) при безвозмездной раздаче образцов такой продукции этим лицам;

33) специализированная ярмарка винодельческой продукции (специализированный раздел ярмарки пищевой промышленности и сопутствующих товаров) (далее - специализированная ярмарка винодельческой продукции) - торговое мероприятие, на котором осуществляются розничная продажа винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки), произведенной в государствах - членах Евразийского экономического союза из выращенного на территориях этих государств винограда, и безвозмездная раздача образцов такой продукции для дегустации винодельческой продукции, и на котором 100 процентов торговых мест отведено под розничную продажу винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки), произведенной в государствах - членах Евразийского экономического союза из выращенного на территориях этих государств винограда, и безвозмездную раздачу образцов такой продукции для дегустации винодельческой продукции. Организация специализированной ярмарки винодельческой продукции осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и статьей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-Ф3 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". Срок проведения специализированной ярмарки винодельческой продукции не может превышать 14 календарных дней.";

2) в статье 16:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Ограничения, установленные настоящей статьей, распространяются на безвозмездную раздачу образцов винодельческой продукции для дегустации винодельческой продукции, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.";

б) в пункте 3:

абзац первый после слов "продажу алкогольной продукции" дополнить словами "и безвозмездную раздачу образцов винодельческой продукции, произведенной в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на территориях этих государств винограда, для дегустации винодельческой продукции";

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) в подпунктах 3 и 9 пункта 2 настоящей статьи, - не распространяется на розничную продажу винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки) и безвозмездную раздачу образцов такой продукции для дегустации винодельческой продукции.";

в) абзац первый пункта 7 после слов "оказания таких услуг," дополнить словами "потребления (распития) винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки) в местах, указанных в подпунктах 3 и 9 пункта 2 настоящей статьи, при проведении дегустации винодельческой продукции,";

г) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования о наличии стационарных торговых объектов, стационарных производственных помещений, отдельных складских помещений, указанные в абзацах первом, втором, четвертом и пятом настоящего пункта, не распространяются на розничную продажу винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки) на специализированных ярмарках винодельческой продукции.";

3) в статье 18:

а) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"розничной продажи винодельческой продукции (за исключением коньяка, бренди и виноградной водки) на специализированных ярмарках винодельческой продукции при наличии лицензии на осуществление одного из видов деятельности, указанных в абзацах третьем, шестом, десятом и двенадцатом пункта 2 настоящей статьи.";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Положение абзаца одиннадцатого пункта 1 настоящей статьи применяется в отношении винодельческой продукции, произведенной в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда.

Положение абзаца одиннадцатого пункта 1 настоящей статьи применяется в отношении винодельческой продукции, произведенной в государствах - членах ЕАЭС из выращенного на территориях этих государств винограда, при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом ЕАЭС.".

Статья 2

Внести в статью 21 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; 2011, N 30, ст. 4566; 2012, N 30, ст. 4170; 2014, N 30, ст. 4236; 2015, N 1, ст. 43; 2020, N 31, ст. 5055) следующие изменения:

1) в пункте 1 части 2 слова "и игристого вина (шампанского)" заменить словами ", крепленого вина и игристого вина";

2) в части 21 второе предложение изложить в следующей редакции: "Реклама вина, крепленого вина и игристого вина, произведенных в Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда, разрешается на выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского питания) и выставках организаций общественного питания, а также на специализированных ярмарках винодельческой продукции (специализированный раздел ярмарки пищевой промышленности и сопутствующих товаров).";

3) в части 4 первое предложение изложить в следующей редакции: "Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов алкогольной продукции, допускается с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о рекламе, только в стационарных торговых объектах (за исключением рекламных акций, осуществляемых в местах проведения специализированных ярмарок винодельческой продукции (специализированных разделов ярмарок пищевой промышленности и сопутствующих товаров), в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов.";

4) в части 8 слова "и игристого вина (шампанского)" заменить словами ", крепленого вина и игристого вина";

5) в части 9 слова "и игристого вина (шампанского)" заменить словами ", крепленого вина и игристого вина".

Президент Российской Федерации В. Путин