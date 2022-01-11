В России будут проводить ярмарки вина

На ярмарках будет разрешено дегустировать и продавать только винодельческую продукцию, произведенную в странах Евразийского экономического союза (в ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия). Все 100% торговых мест будут распределяться среди представителей этих стран. При этом вино должно быть произведено из винограда, выращенного на территории этих государств.

Исключение составляют коньяк, бренди и виноградная водка - их на ярмарках быть не должно. Ярмарки могут длиться до 14 календарных дней.

На специализированных винных ярмарках разрешается продавать вино с нестационарных торговых объектов.

А в закон о рекламе вносятся изменения, разрешающие рекламировать вино из стран ЕАЭС на этих ярмарках.

Власти рассчитывают, что ярмарки помогут продвижению отечественных вин и винодельческой продукции, произведенной в странах ЕАЭС.

В ноябре прошлого года заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов высказывал точку зрения, что подобные ярмарки наверняка станут популярными среди людей, они будут проводиться не по одному разу в год в разных регионах России. Об этом говорит опыт организации дней российских вин, которые проводятся совместно с ретейлом - в 2021 году они прошли более чем в 35 тысячах торговых точек.