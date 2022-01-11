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Рубрика: Культура

К юбилею Константина Хабенского на ТВ покажут фильмы с его участием

Текст: Сусанна Альперина

В преддверии юбилея Народного артиста РФ Константина Хабенского, "РГ" писала о том, что на Первом канале состоится премьера документального фильма о нем "Люди, которых я люблю". Но 50-летие актера, продюсера и режиссера празднует и "Цифровое Телесемейство" Первого канала. Телеканалы "Дом кино", "Победа" и "Дом кино Премиум" подготовили собрание лучших произведений актера.

Фото: РИА Новости
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11 января зрители телеканала "Дом кино Премиум" весь день смогут наслаждаться фильмами с участием Хабенского: "Время первых", "Коллектор", "Статский советник", "За час до рассвета", "Хороший мальчик", "Выкрутасы", "Селфи", увидят легендарную драму "Географ глобус пропил", за работу в которой артист получил награду "Кинотавра", а также премии "Ника" и "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль". Кроме того, в эфире канала - "Елки 1914" и "Елки последние", где голосом Константина Хабенского рассказаны истории про приключения героев в канун Нового года.

На канале "Дом кино" в эфир выйдет ставшая уже новой классикой картина "Ирония судьбы. Продолжение". Кроме того, другие фильмы с участием Константина Хабенского будут показываться на протяжении всей недели.

Телеканал "Победа" к юбилею актера покажет боевик "Свои", режиссерский дебют Константина Хабенского - драму "Собибор", а также биографическую ленту "Петр Лещенко. Все, что было…".

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