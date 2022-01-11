Канадец рассказал об опасной особенности Tesla

Если в умеренном климате работающая в автомобиле печка - это приятный бонус в прохладную погоду, то в регионах с суровыми зимами функция обогрева становится жизненно важной. Как выяснилось, большие проблемы с отопительной системой есть у Tesla.

Владелец Tesla Y из Канады по имени Марк - сотрудник завода, производящего электромобили - рассказал изданию Autoevolution о ситуации, когда его жизнь оказалась под угрозой именно из-за проблем с печкой у электромобиля. Первые сложности с обогревом у машины начались в январе 2021 года. Печка работала только во время остановки электромобиля или во время зарядки.

Владелец обратился в сервисный центр, там признали наличие проблем в системе теплового насоса. Замена так называемого суперколлектора заняла почти два месяца.

К следующему похолоданию Марк вновь обратился в сервис, чтобы провести плановую замену датчиков в системе отопления. Он надеялся на то, что это поможет избежать проблем с печкой в грядущую зиму. И даже решился на семейное автопутешествие в новогодние праздники.

Когда на улице похолодало до -30 градусов, начались проблемы с отоплением. В это время путешественники ехали вдали от населенных пунктов. Добраться живыми и невредимыми им помогло лишь то, что они предусмотрительно взяли с собой в дорогу одеяла и грелки.

Электромобиль вновь сдали в сервисный центр на очередной ремонт. Но и после этого печка отказала еще раз.

Автор публикации сообщает о том, что с похожими проблемами сталкивались владельцы Tesla из Финляндии и других стран с холодным климатом. В частности, жалобы пользователей на отказ печки работать встречались в Twitter. Причем проблема касается не только Tesla Y, но и Tesla Model 3.

Упоминается история другого жителя Канады по имени Тайлер Селвиг, который столкнулся с отказом печки при температуре -40 градусов. В этот момент он находился в автомобиле с двумя маленькими детьми. К счастью, семье удалось вовремя пересесть в другую машину, которая следовала за их электромобилем.