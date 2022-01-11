Косачев: По кризису в Казахстане США отличились трижды, и каждый раз - неудачно

В первый раз - призвав власти Казахстана объясниться перед США, почему обращение за помощью было адресовано ОДКБ.

Во второй - когда госсекретарь Блинкен хамски предположил, что россияне, прибыв в Казахстан в составе миротворческой миссии ОДКБ, из Казахстана уже не уйдут.

И в третий, уже сегодня, когда представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал контингент ОДКБ покинуть Казахстан по первому требованию правительства страны.

Где США и где Казахстан с ОДКБ? Американцы, это не ваша сфера влияния, тем более что вы от такого рода терминов в последнее время открещиваетесь (лицемерно осуждая за то же самое Россию).

Во всех вышеперечисленных сюжетах со стороны США всего-то лишь и только - желание "притереться" и "поруководить". А на поверку - отказ в признании суверенитета Казахстана, это раз, отказ в признании права ОДКБ на коллективные решения и на миротворчество, это два, и продолжение диффамации России, это три.

Ничего другого со стороны США по кризису в Казахстане не произошло. Хотя нет, ошибаюсь. Видимо, событием можно считать уже отсутствие прямой американской поддержки погромщикам в Алматы и других горячих точках бунта, как это произошло в своё время на украинском майдане с печеньками, а затем и с оружием.

В остальном ничего нового. Американцы, такие американцы…

Источник: страница Константина Косачева в Facebook