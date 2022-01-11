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Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку из дома престарелых

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    11.01.2022, 10:49
Текст:   Ася Кушнарева

Появились новые подробности госпитализации 85-летнего народного артиста Леонида Куравлева, находящегося в реанимации больницы в Коммунарке. "Пятый канал" сообщает, что актер был доставлен в медицинское учреждение из пансионата для пожилых.

Куравлев попал в больницу 5 января. Когда медики прибыли на вызов в один московских домов для престарелых, они зафиксировали у артиста повышенную температуру и низкую сатурацию - 89%.

Тесты на коронавирус оказались отрицательными. Однако пациент испытывает проблемы с дыханием и уже несколько дней находится в реанимации в тяжелом состоянии. Ранее сын актера Василий Куравлев сообщил, что его отца лечат от пневмонии.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев известен по своим ролям в советских фильмах "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не было печали", "Мимино", "Время, вперед!", "Ищите женщину", "Не может быть!" и многим другим. В последние годы, после смерти любимой жены, вел закрытый образ жизни, почти не появлялся на публике. У Куравлева двое детей.

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