Медрегулятор ЕС не исключил, что бустеры от ковида придется вводить каждый год

В Европейском агентстве лекарственных средств (ЕMA) не исключают, что ревакцинация от коронавируса может стать ежегодной процедурой. Об этом заявил глава департамента ЕMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

При этом эксперт выразил беспокойство, что при слишком частом введении бустерной дозы, например, каждые четыре месяца, в конечном счете есть риск столкнуться с проблемой иммунного ответа. "Мы должны быть осторожны, чтобы не перегружать иммунную систему. И конечно, существует риск того, что население просто устанет от постоянного введения бустеров", - добавил Кавалери, чьи слова передает ТАСС.

Именно поэтому в ВОЗ предлагают задуматься о введении бустеров с большим промежутком времени. При идеальном раскладе ревакцинация от коронавируса, по словам Марко Кавалери, должна проводиться раз в год с началом холодов по аналогии с вакцинацией от гриппа.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ревакцинацию уже прошли почти 11 миллионов россиян. Он также проинформировал, что за новогодние праздники вакцинировались 759 тысяч россиян - около 70 тысяч в день.