Почти 11 млн россиян прошли ревакцинацию от коронавируса

Прививочных пунктов и вакцины от ковида в России достаточно, а ревакцинацию уже прошли почти 11 млн россиян. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Технических препятствий на пути повышения охвата вакцинацией сегодня нет. Вакцин достаточно, вакцинальных пунктов достаточно, запись электронная на прием на вакцинацию работает без сбоев. Всего в общей сложности работает более 15 тысяч различных видов пунктов вакцинации. И повсеместно вакцинация на сегодняшний день доступна", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он также проинформировал, что за новогодние праздники вакцинировались 759 тысяч россиян - около 70 тысяч в день.

Глава Минздрава также призвал граждан своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию. "На сегодняшний день почти 11 миллионов граждан воспользовались возможностью ревакцинации и получили вакцину "Спутник Лайт", которая показывает наибольшую эффективность", - добавил он.

Министр обратил внимание на результаты совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского института Спалланцани, согласно которому ревакцинация пациентов "Спутником Лайт" дает хорошую вируснейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма "омикрон".