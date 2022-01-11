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11.01.2022 16:51
Рубрика: Общество

Мурашко: Ревакцинация "Спутником Лайт" защитит от "омикрона"

Ревакцинация "Спутником Лайт" защитит от нового штамма коронавируса "омикрон", заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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"Хорошей новостью в отношении эффективности вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" стало в том числе российско-итальянское исследование совместное Центра Гамалеи и Института Спалланцани, что ревакцинация пациентов "Спутником Лайт" дает хорошую вирус нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма "омикрон", - отметил он.

В связи с этим Мурашко призвал всех, кто ранее сделал прививку и тех, кто переболел, ревакцинироваться.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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