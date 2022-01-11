Мясников назвал источник новых штаммов коронавируса

Люди с иммунодефицитом являются "инкубаторами" новых штаммов коронавируса, заявил врач Александр Мясников. По его словам, в организмах этих пациентов вирус мутирует гораздо чаще, чем в остальных.

"Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся", - пояснил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Он привел в пример случай пациента с лимфомой, у которого выявили сотни мутаций COVID-19. Для того, чтобы вирус настолько мутировал в природных условиях, потребовалось бы около десяти лет, отметил Мясников.

Людей с ослабленным иммунитетом следует прививать "тремя дозами и больше", заключил медик.

Ранее китайский вирусолог Чжан Вэньхун заявил, что штамм "омикрон" наиболее опасен для людей с иммунодефицитом. Несмотря на расхожее мнение о том, что многие пациенты переносят "омикрон" в форме "тяжелой простуды", у этой категории пациентов болезнь по-прежнему может протекать с серьезными осложнениями, предупредил врач.