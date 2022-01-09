Китайский вирусолог назвал уязвимую перед "омикроном" группу людей

Штамм коронавируса "омикрон" представляет особую опасность для людей с ослабленным иммунитетом. Об этом изданию Global Times рассказал китайский вирусолог Чжан Вэньхун.

Несмотря на расхожее мнение о том, что многие пациенты переносят "омикрон" в форме "тяжелой простуды", у этой категории пациентов болезнь по-прежнему может протекать с серьезными осложнениями, предупредил врач.

Ранее ученые и врачи в ЮАР предположили, что появление "омикрона" может свидетельствовать об окончании острой фазы пандемии COVID-19.

Напомним, впервые штамм "омикрон" был обнаружен в ноябре прошлого года. Сейчас он постепенно вытесняет "дельту" в таких странах, как США и Великобритания. Особенностью штамма является его высокая заразность, в связи с чем врачи рекомендуют полный курс вакцинации от COVID-19, в том числе бустерный укол по истечении полугода после прививки или с момента последнего контакта с вирусом.