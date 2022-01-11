Минтруд: Претендовать на пособие женщины могут уже после 6 недель беременности

Минтруд России на своей страничке в Instagram напомнил правила о начисления ежемесячного пособия для будущих мам, оказавшихся в трудной финансовой ситуации и вставших на учет до 12 недель беременности. В ведомстве сообщили, что заявление на эту выплату женщина имеет право подать уже после наступления 6 недель беременности.

Отмечается, что данное пособие начисляется с месяца постановки на учет, если будущая мама обратилась в течение 30 дней с постановки на учет, или с месяца обращения, если женщина обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет. "Первая выплата поступает после 12 недели беременности", - пояснили в Минтруде, добавив, что пособие будет ежемесячно выплачиваться вплоть до родов.

В ведомстве уточнили, что выплаты назначаются исходя из комплексной оценки нуждаемости семьи. Проще говоря, если у семьи есть квартира, машина, но при этом семья оказалась в трудной жизненной ситуации, пособие будущей маме назначат. А вот если имеется полный гараж дорогих иномарок, то откажут. При этом доход на человека в семье не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе. Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Подать заявление на выплату можно подать через портал Госуслуг, а также лично в клиентской службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Напомним, ежемесячное пособие женщинам с низкими доходами введено в России с 1 июля. Оно пришло на смену единовременному пособию женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, размер которого составлял чуть более 700 рублей.