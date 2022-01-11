Мишустин пожелал успехов назначенному на должность казахстанскому премьеру

Глава правительства России Михаил Мишустин поздравил казахстанского коллегу Алихана Смаилова с назначением на должность и пожелал ему успехов на новом ответственном посту.

Как отметили в пресс-службе российского правительства, между Мишустиным и Смаиловым состоялся телефонный разговор.

Напомним, днем во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства страны​​​. Свои должности сохранили главы МИД, Минобороны и МВД. Министром энергетики Казахстана назначен Болат Акчулаков. Предыдущий кабинет был распущен 5 января на фоне беспорядков в республике.

Первое заседание нового кабмина состоится 12 января. В его повестке - меры по реализации поручений президента, которые были озвучены в ходе выступления в нижней палате парламента.