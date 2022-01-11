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11.01.2022 17:24
Рубрика: Власть

Мишустин призвал губернаторов держать ситуацию с "омикроном" под личным контролем

Текст: Галина Мисливская

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился с просьбой к главам российских регионов совместно с Минздравом организовать мероприятия по противодействию распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за штамма "омикрон"

"Продолжайте, пожалуйста, держать противодействие коронавирусу под личным контролем, - сказал он во вторник на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19. - Нужно учесть все те угрозы, которые несет новый штамм, уже пришедший в нашу страну".

Глава кабмина призвал руководителей субъектов "совместно с министерством здравоохранения надо организовать необходимые мероприятия по оказанию медицинской помощи в связи с распространением в мире нового штамма коронавируса".

По мнению премьера, "критически важно сейчас наращивать темпы повторной вакцинации" для тех, кто привился от ковида более полугода назад. Кроме того, он обратился к губернаторам с просьбой следить за тем, чтобы уровень тестирования на коронавирус соответствовал установленному Роспотребнадзором показателю - не менее 300 тестов на 100 тысяч населения в день.

"Мы в ближайшее время подробно поговорим с регионами по всем аспектам борьбы с коронавирусом", - добавил Михаил Мишустин.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Председатель Правительства Правительство Минздрав Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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