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11.01.2022 17:14
Рубрика: Общество

Мурашко: Россия находится в переломной точке по развитию ситуации с COVID

Текст: Дмитрий Гончарук
В резерве числятся 30 процентов коек для больных коронавирусной инфекцией, страна находится в переломной точке по развитию ситуации с заболеваемостью. Об этом сообщил 11 января министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Мы видим, что эта ситуация очень сложная. Например, экспоненциальный рост в США, Великобритании, Италии повлек перегрузку системы здравоохранения. В некоторых странах количество новых случаев доходит до более миллиона в сутки. Поэтому система готовности нами разворачивается в полном объеме", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
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Глава Минздрава отметил, что 30 процентов коек находятся в резерве. Он напомнил, что в октябре разворачивалось более 300 тысяч коек.

"Сегодня у нас на госпитализации находится 114 тысяч пациентов, 16 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии и почти 3,8 тысячи пациентов - на искусственной вентиляции легких. Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация", - подчеркнул министр.

По его словам, немедицинские ограничительные меры и медицинские профилактические - ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости.

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