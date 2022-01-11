Мурашко: Россия находится в переломной точке по развитию ситуации с COVID

В резерве числятся 30 процентов коек для больных коронавирусной инфекцией, страна находится в переломной точке по развитию ситуации с заболеваемостью. Об этом сообщил 11 января министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы видим, что эта ситуация очень сложная. Например, экспоненциальный рост в США, Великобритании, Италии повлек перегрузку системы здравоохранения. В некоторых странах количество новых случаев доходит до более миллиона в сутки. Поэтому система готовности нами разворачивается в полном объеме", - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе COVID-19.

Глава Минздрава отметил, что 30 процентов коек находятся в резерве. Он напомнил, что в октябре разворачивалось более 300 тысяч коек.

"Сегодня у нас на госпитализации находится 114 тысяч пациентов, 16 тысяч пациентов находятся в тяжелом состоянии и почти 3,8 тысячи пациентов - на искусственной вентиляции легких. Мы находимся в переломной точке, когда в регионах решается вопрос, как будет развиваться ситуация", - подчеркнул министр.

По его словам, немедицинские ограничительные меры и медицинские профилактические - ключевые факторы по сдерживанию взрывного роста заболеваемости.