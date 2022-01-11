Названы два простых фрукта, помогающих при "плохом" холестерине

Есть множество разных продуктов, которые положительно влияют на уровень "плохого" холестерина. В частности, к таким продуктам медики относят яблоки, которые содержат вещество, снижающее количество этого соединения в крови.

Издание Eat This, Not That сообщает, что в яблоках очень много особого вида растворимой клетчатки - так называемого пектина. Пектин мешает холестерину попадать в кровоток, именно поэтому регулярное употребление яблок может способствовать снижению уровня "плохого" холестерина. Издание ссылается на исследование, опубликованное в Европейском журнале диетологии, которое показало, что пектин, содержащийся именно в яблоках, обладает наиболее выраженной способностью бороться с высоким уровнем холестерина.

Другой фрукт, который может помочь тем, кто старается держать уровень холестерина под контролем - это авокадо. Этот фрукт является отличным источником полезных жиров, которые, как показывают исследования, способны вытеснять более вредные жиры, что в свою очередь также помогает снизить уровень холестерина, цитирует сообщение ИноСМИ.

Ранее врач назвала пять нежелательных продуктов для людей, чья кожа склонна к жирному блеску и высыпаниям. Это жареные жирные продукты: свиная рулька, картофель фри, колбасы. Также в список попали бургеры, пицца, пельмени. Такие продукты могут спровоцировать выработку кожного сала, как следствие кожа становится еще более жирной и могут возникать прыщи.