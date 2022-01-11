Первое заседание нового правительства Казахстана пройдет 12 января

В среду, 12 января, состоится первое заседание нового правительства Казахстана. Его состав сегодня утвердил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Алихана Смаилова, на повестке предстоящего заседания - меры по реализации поручений президента, которые были озвучены им в ходе выступления в нижней палате парламента.

Токаев поставил перед новым правительством ряд конкретных задач в политической и социально-экономической сферах, а также в вопросах обеспечения национальной безопасности и обороны.