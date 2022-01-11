В Казахстане 5 лет не будут повышать зарплату правительству и депутатам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, выступая на заседании нижней палаты парламента 11 января, что вводит мораторий на повышение зарплат членам правительства и депутатам, поскольку "заработные платы у них вполне достаточные".

"Считаю, что заработные платы у вышеупомянутых категорий государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов (глав - "РГ") регионов и депутатов", сказал он в частности.

Также Токаев объявил об окончании "острой фазы контртеррористической операции" и о том, что вывод войск ОДКБ из страны займет порядка десяти дней.

Президент поручил специальной следственной группе выяснить, "почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта".

Протесты в Казахстане начались 2 января, когда жители городов Актау и Жанаозен, расположенных на западе страны, выступили против повышения цен на сжиженный газ. В последующие дни начались беспорядки в других городах, в том числе в Алматы. По данным властей, в ходе протестов были убиты 17 силовиков, число пострадавших составило 1,3 тысячи.

5 января Токаев отправил в отставку правительство, а также лично возглавил Совбез Казахстана. Он заявил о террористической угрозе государству и обратился за помощью в ОДКБ, после чего в страну были направлены коллективные силы миротворцев из России, Беларуси, Армении и Киргизии.