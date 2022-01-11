Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Свои должности сохранили главы МИД, Минобороны и МВД. Министром энергетики Казахстана назначен Болат Акчулаков.

Первым заместителем премьер-Министра Казахстана стал Роман Скляр, посты вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов.

Ранее Токаев назначил Алихана Смаилова премьер-министром Казахстана.

Сегодня президент Казахстана ввел мораторий на повышений зарплат членам правительства и депутатам, аргументировав это решение достаточным уровнем доходов чиновников.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства 5 января.