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11.01.2022 12:47
Рубрика: Власть

Песков сравнил с мантрой угрозы американцев по санкциям

Текст: Кира Латухина
Из США продолжают идти угрозы и информационные вбросы о санкциях, но эта артподготовка к переговорам с Россией вряд ли повлияет на настрой делегации. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Накануне переговоров в Женеве The New York Times опубликовала список возможных санкций, в частности, что предприятиям запретят продавать в Россию холодильники, стиральные и посудомоечные машины, компьютеры - то, где есть американская электроника и дизайн, заметил журналист. "Замахнулись на самое святое, переживем?" - иронично спросил он. "Слава Богу, все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого, как и остальные перечисленные предметы в нашем обществе, - также с иронией прокомментировал Песков. - Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни".

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"Да, действительно, мы видим, что, как мантру, наши американские оппоненты продолжают угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные СМИ, как в эту газету, что это могут быть за санкции", - сказал пресс-секретарь президента. "Наверное, это относится к категории своеобразной артподготовки к раунду, что был вчера, но она вряд ли способна оказать влияние на нашу делегацию, возглавляемую Рябковым (замминистра иностранных дел РФ - прим. "РГ") и вооруженную тезисами Путина", - заявил он.

"Конечно, это не способствует формированию конструктивной обстановки накануне переговоров, но это реальность, с которой нам приходится сталкиваться. Ничего в этом страшного не видим", - заключил пресс-секретарь президента.

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