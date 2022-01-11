Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации по встрече в Женеве

Россия отвергает заявления американской администрации о якобы дезинформации со стороны Москвы о ходе российско-американских переговоров в Женеве. С таким заявлением выступило посольство РФ в США, комментируя слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Россия с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога, подчеркивается в заявлении посольства в Facebook. "Ожидаем взаимной открытости и с американской стороны", - отмечают дипломаты.

Представителей США призвали отказаться от безосновательных спекуляций. Такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров, говорится в публикации.

Ранее в посольстве РФ в США заявили, что Россия вправе сама решать, где и когда на своей национальной территории размещать войска, и что Москва продолжит проводить военные учения на своей территории.