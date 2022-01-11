Посольство РФ: Россия продолжит проводить военные учения на своей территории

Россия вправе сама решать, где и когда на своей национальной территории размещать войска. С таким заявлением выступило посольство РФ в США в Twitter. Дипломаты подчеркнули, что Москва продолжит проводить военные учения на своей территории, так как это соответствует интересам безопасности.

В дипмиссии также отметили, что не понимают логику первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман, которая заявляет, что России следует вернуть свои войска в казармы, или же рассказать Вашингтону, какие и с какой целью проводятся учения, при том, что США на переговорах с РФ отказываются обсуждать численность войск в Европе.

Между тем, завершившиеся накануне российско-американские консультации были полезными. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, полезность проведенных в Женеве переговоров состоит в том, что впервые стороны смогли поговорить по вопросам, которые раньше существовали незримо. "Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не называться. Сейчас вещи названы своими именами, и это оказывает оздоровительный эффект на наши отношения с Западом", - отметил дипломат.