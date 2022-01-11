Постпред РФ в Вене: Угрозы Запада в адрес Москвы могут обесцениться

Из-за постоянного повторения Западом обещаний обеспечить России "последствия" - эти угрозы могут обесцениться. Об этом на своей странице в Twitter заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, самые популярные слова в западном лексиконе - это "последствия" и "они заплатят за это". Ульянов напомнил западным коллегам о существовании правила: если повторять одну и ту же угрозу "1001 раз", то она "обесценивается."

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков оценил российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Они были сложными, стороны не пытались обойти острые углы, отметил дипломат. По его словам, Соединенные Штаты очень серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности, провели их углубленную проработку. По крайней мере, такое впечатление сложилось у самого Рябкова.