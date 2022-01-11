Президент Мексики во второй раз заболел COVID-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что вновь заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter, отметив, что симптомы заболевания у него легкие.

"Я останусь в изоляции и буду заниматься только офисной работой и общаться виртуально, пока не поправлюсь", - цитирует РИА Новости сообщение политика. Президент также отметил, что на время карантина на пресс-конференциях и мероприятиях его будет заменять глава МВД.

Напомним, первый раз мексиканский лидер заболел коронавирусом год назад - в январе 2021 году. Тогда у него отмечались легкие симптомы COVID-19.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда повторно заразился коронавирусом. Сейчас он находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.