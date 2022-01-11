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11.01.2022 17:05
Рубрика: Общество

Проблему изменения климата назвали критической угрозой будущего

Текст: Нина Егоршева

Всемирный экономический форум (ВЭФ) назвал кризис природных ресурсов и провал стратегии по борьбе с изменениями климата основными мировыми рисками будущего. Об этом идет речь в опубликованном во вторник докладе организации.

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ВЭФ ссылается на исследование, которое на первое место среди самых высоких рисков ставит инфекционные заболевания, в частности COVID-19, а также экологические риски - утрату биоразнообразия, кризис природных ресурсов, а также провал действий по борьбе с изменением климата. Отмечается, что перечисленные сценарии угрожают свести на нет многолетний прогресс сокращения бедности и неравенства в мире. А это, в свою очередь, влечет долгосрочные риски, результатом которых могут стать социальные волнения и геополитическая напряженность.

Среди ближайших рисков, которые могут наступить уже в течение двух-пяти лет, специалисты выделяют кризис занятости и средств к существованию, цифровое неравенство, экономический застой. Также отмечается, что мировым сообществом игнорируется риск "разочарования молодежи". Однако именно по этой причине все достижения общественности могут быть сведены на нет. С большой долей вероятности это произойдет, если, как отмечают авторы доклада, нынешнее поколение потеряет веру в сегодняшние экономические и политические институты.

Ранее стало известно, что самая разрекламированная площадка для обсуждения судеб мировой экономики - швейцарский Давос - не примет Всемирный экономический форум, который был запланирован здесь на 17-21 января 2022 года. Причина - стремительное распространение в мире штамма "омикрон". Пока встреча перенесена на начало лета.

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