Интересно, когда Берлину надоест выслушивать ахинею от посла Украины? Такой вопрос задал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Так российский сенатор отреагировал на заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника о том, что Берлин обязан продать Киеву оборонительное вооружение, поскольку Германия якобы несет ответственность за будущее Украины, в противном случае "будут последствия", передает ТАСС.

В своем Telegram-канале Пушков поинтересовался, как Киев намерен осуществить свою угрозу. Тем более, что Украина полностью зависит от ФРГ - и финансово, и политически, подчеркнул сенатор.

Ранее Пушков высказал мнение, что членство Украины в НАТО не просто не отвечает, а противоречит интересам безопасности США. По его словам, из-за Украины США могут оказаться втянуты в военный конфликт с Россией. Ранее вице-президент Американского комитета за согласие между США и Россией Катрина ван ден Хойвел заявила, что членство Украины в НАТО не отвечает национальным интересам США.