Отец Алисы Тепляковой опроверг пропуск экзаменов в МГУ без веской причины

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова, ответил на заявление пресс-службы университета о том, что его дочь пропускает экзамены.

"Алиса не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины", - заявил Тепляков РИА Новости.

Напомним, накануне пресс-служба МГУ сообщила, что с 24 декабря педагоги не могут связаться с Алисой Тепляковой, которая после первого неудачного экзамена зимней сессии больше не приходит на экзамены и зачеты. Отец юной студентки утверждает, что может доказать: для этого есть уважительная причина. "Ребенок в любом случае учится", - говорит Тепляков.