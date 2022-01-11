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11.01.2022 19:26
Рубрика: Общество

Отец Алисы Тепляковой опроверг пропуск экзаменов в МГУ без веской причины

Текст: Ирина Рыбникова

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова, ответил на заявление пресс-службы университета о том, что его дочь пропускает экзамены.

Фото: Россия 24
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"Алиса не пропустила ни одного экзамена без уважительной причины", - заявил Тепляков РИА Новости.

Напомним, накануне пресс-служба МГУ сообщила, что с 24 декабря педагоги не могут связаться с Алисой Тепляковой, которая после первого неудачного экзамена зимней сессии больше не приходит на экзамены и зачеты. Отец юной студентки утверждает, что может доказать: для этого есть уважительная причина. "Ребенок в любом случае учится", - говорит Тепляков.

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