Девочка-вундеркинд Алиса Теплякова не пришла на экзамен в МГУ 29 декабря. Теперь у нее могут возникнуть проблемы с зимней сессией, передает MK.RU.

В отличие от своих однокурсников 9-летняя девочка по настоянию родителей сдает сессию по индивидуальному графику. Однако это само по себе привлекает внимание и студентов, и поклонников таланта Алисы Тепляковой. Утром 29 декабря многие ждали девочку и ее отца у корпуса факультета психологии, но так и не увидели их. Причины неявки пока неясны.

Ранее сообщалось, что Алиса Теплякова не смогла сдать "Введение в психологию". Расстроившись, девочка выбежала из аудитории, и это вызвало агрессию отца, который пытался напасть на работников факультета.