Проезд по участку трассы М-1 "Беларусь" в Подмосковье стал платным

Проезд по участку трассы М-1 "Беларусь" с 33-го по 66-й километр стал платным. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".

"Для легкового транспорта (1-я категория) с понедельника по четверг тариф составит 100 рублей.​ ​ С пятницы по воскресенье и в праздничные дни проезд обойдется в 120 рублей. Для грузового транспорта 4-й категории стоимость проезда составит 330 рублей вне зависимости от дня недели", - говорится в сообщении.

В госкомпании напомнили, что те, кто часто пользуется трассой М-1, могут оформить абонемент на 90 дней. Это позволит экономить на проезде до 30% в пересчете на одну поездку.

"Для водителей легкового транспорта абонемент на 15 поездок обойдется в 1440 рублей, абонемент на 50 поездок - 3500 рублей", - отметили в "Автодоре".

Абонемент можно оформить на сайте оператора "Автодор - Платные дороги", в мобильном приложении "Автодор", а также в любом Центре поддержки и обслуживания пользователей.

Отметим, что на этом платном участке, как и на всех других, круглосуточно дежурят аварийные комиссары. Они бесплатно оказывают помощь автомобилистам, попавшим во внештатную ситуацию.​ Вызвать аваркома можно по номеру *390.