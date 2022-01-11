Тамбовский вице-губернатор задержан по делу о мошенничестве

Заместитель главы Тамбовской области Владимир Громов задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве.

- Громов задержан сегодня в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса, - рассказал ТАСС источник в правоохранительных структурах региона. Статья 91 УПК перечисляет основания для задержания подозреваемого - например, если в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.

В пресс-службе администрации Тамбовской области от комментариев отказались, сославшись на отсутствие информации. В октябре 2021 года в служебном кабинете Громова прошли обыски. Вице-губернатор курирует управление региональной собственностью, госзакупки и государственный технический надзор.