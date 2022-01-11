Тверская транспортная реформа попала в десятку лучших в ЦФО

В последние год-два вопросы реформирования маршрутной сети общественного транспорта, обновления подвижного состава и повышения эффективности и безопасности пассажирских перевозок поднимались во многих верхневолжских областях, и прежде всего - в их региональных центрах. Где-то реформа уже признана успешной на федеральном уровне, где-то требует серьезных корректировок, а ряд территорий к преобразованиям в сфере общественного транспорта пока лишь готовится.

Людей спросили

В 2022 году по новой схеме должны начать курсировать автобусы и троллейбусы в Костроме. Задачу "принять исчерпывающие меры по оптимизации работы общественного транспорта в областном центре" поставил год назад глава региона Сергей Ситников. Руководство области объяснило такое внимание к транспортной сфере тем, что костромичи все чаще стали жаловаться на несоблюдение перевозчиками расписания, а также на состояние подвижного состава и поведение водителей, особенно по отношению к льготникам.

В итоге в августе по итогам конкурса была выбрана организация (московская компания "Центр экономики инфраструктуры"), которая в октябре приступила к обследованию городского пассажиропотока. По его результатам будет разработана новая комплексная схема транспортного обслуживания жителей и гостей Костромы. Стоимость контракта, по данным администрации города, 17 миллионов рублей.

В горадминистрации подчеркивают, что такое обследование в областном центре проводится впервые. При этом используются современные автоматизированные технические средства: в автобусах установлены видеокамеры для подсчета входящих и выходящих пассажиров, задействованы данные ГЛОНАСС, сотовых операторов и системы безналичной оплаты проезда. Кроме того - и это несомненный плюс, - московский подрядчик провел соцопрос на эту тему среди самих костромичей по телефону и в интернете, где люди могли заполнить специально разработанную анкету.

Горожанам, в частности, предложили оценить качество транспортного обслуживания и дать свои рекомендации по изменению, отмене или добавлению маршрутов в конкретном районе города. По словам представителей компании, опрос - он уже завершился - был полностью анонимным, а его результаты используются в агрегированном обезличенном виде.

Результаты обследования транспортной сети Костромы должны быть готовы до 1 апреля

Кроме того, свой соцопрос о транспортной подвижности населения Костромской области и Костромской городской агломерации проводит сейчас администрация региона. К слову, в соседнем Ярославле, где, как ранее писала "РГ", транспортная реформа пока не привела к желаемым результатам, мнение населения решили узнать уже после обнародования новой транспортной схемы. Полгода до вступления ее в силу по требованию возмущенных горожан в нее вносились коррективы, однако многие появившиеся проблемы так и остались нерешенными, люди все равно столкнулись с неудобствами и массово начали опаздывать на работу.

Спальным районам - большие автобусы

- На основе полученных предложений мы планируем сформировать новую маршрутную сеть, удобную для костромичей. После чего будут разыграны новые конкурсы и заключены долгосрочные договоры с перевозчиками, - рассказал о планах начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Будько.

Костромичи намерены прежде всего усовершенствовать именно маршрутную сеть и обновить подвижной состав: задачу перевести весь общественный транспорт на регулируемый тариф (чем занимались Тверь и Ярославль) в Костроме, по информации городской администрации, успешно выполнили еще несколько лет назад. Сейчас же назрела необходимость сделать максимально функциональной и удобной саму маршрутную сеть.

По мнению губернатора области Сергея Ситникова, при разработке новой схемы движения транспорта нужно обязательно учесть специфику развития областного центра, и прежде всего - потребности быстро развивающихся спальных районов.

- Спальные микрорайоны должны быть обеспечены часто ходящим транспортом большой вместимости, - заявил глава области. - Надо четко продумывать график движения. У нас, с одной стороны, люди жалуются, что автобуса долго приходится ждать вечером, с другой - после 20.00 некоторые автобусы ходят фактически пустые. Вот эти вещи надо учесть обязательно.

Кстати, как рассказали в администрации региона, областное ПАТП-3 уже меняет схемы движения, объединяя пригородные и городские маршруты. К примеру, с 15 октября продлен маршрут N 101 от поселка Караваево до Некрасовского шоссе за рекой Костромой. На рейсы поставлены дополнительные комфортабельные автобусы большой вместимости, приобретенные в лизинг при поддержке областного бюджета. Сейчас маршрут обслуживают 15 автобусов с интервалом движения 15 минут. О востребованности продленного маршрута говорит тот факт, что за два месяца его работы пассажиропоток здесь вырос на 25 процентов.

Результаты обследования транспортной сети Костромы должны быть представлены до 1 апреля, после чего администрация города подготовит проект новой маршрутной сети и заключит договоры с перевозчиками. Власти планируют, что по новой схеме троллейбусы и автобусы в Костроме поедут с 1 октября 2022-го.

В первой десятке

Если в Костромской области реформа в стадии подготовки, то Тверская уже достаточно громко прозвучала на общероссийском уровне: в рейтинге-2021 городов страны по качеству общественного транспорта Центра компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования SIMETRA этот регион попал в первую десятку и стал лучшим в ЦФО.

Обновленная модель пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе была пущена в феврале 2020 года. Поставку для этих целей 438 автобусов производства "Группы ГАЗ" по договорам лизинга профинансировал ВЭБ.РФ. По данным правительства региона, закупка обошлась в три с лишним миллиарда рублей. Всего в Тверь поступило 110 автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 вместимостью 105 пассажиров, 314 автобусов среднего класса ЛиАЗ-4292, рассчитанных на транспортировку 73 человек, и 14 каркасных автобусов малого класса "ГАЗель NEXT" вместимостью 20 пассажиров.

Все автобусы - экологического стандарта "Евро-5", оснащены современным навигационным оборудованием, системами климат-контроля и устройствами бесконтактной оплаты проезда. То есть заплатить за транспортную услугу здесь теперь можно с помощью транспортной карты "Волга", банковских карт, социальной карты жителя Тверской области, школьной транспортной карты, мобильного приложения "Волга" и OR-кода, а также наличными деньгами.

Кроме обновления автобусного парка и маршрутной схемы целями тверской транспортной реформы названы прозрачная тарифная политика, контроль за графиком работы перевозчиков, повышение эффективности работы транспортных предприятий, а также сохранение льготного проезда на всех маршрутах.

Причем транспортную реформу здесь постепенно распространяют и на другие муниципалитеты. В этом году новая модель пассажирских перевозок внедрена, например, в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. В марте 2022 года она будет запущена на территории Конаковской агломерации. На очереди - Торжок, Вышний Волочек и Бологое.

Кстати

В рейтинге городов по качеству общественного транспорта SIMETRA (основан на данных начала 2021 года) Тверь заняла 10-е место, но его авторы указали, что в городе нет выделенных полос для общественного транспорта. Кроме того, здесь выросло число непрямолинейных маршрутов, то есть охватывающих слишком большую территорию на пути от пункта А к пункту Б, что для пассажиров не всегда удобно. В том числе из-за этого по показателю "Эффективность транспортной системы" Тверь набрала скромные 48,4 балла. В то время как у Костромы, еще не реформировавшей свою транспортную сеть, 63,2 балла - в частности, за счет внедрения выделенных полос и времени ожидания транспорта на остановках. А вот расстояние между остановками для такого города, по мнению экспертов, слишком велико - почти 600 метров. В целом Кострома заняла пока 59-е место в рейтинге.